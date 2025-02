"Il calcio non è solo un sport per maschi, ne sono la prova"

Quando si parla di calcio, si pensa subito a ragazzi che corrono dietro a un pallone e quasi mai alle donne. Tutti ricordano i goal di Pelé, Ronaldo, i calci di rigore dell’Italia ai Mondiali del 2006, ma in pochi hanno memoria della squadra che ha vinto gli ultimi mondiali di calcio femminile. Sono Melissa, una ragazza di quasi 13 anni, che ha iniziato a fare sport all’età di quattro anni. La mia prima esperienza è stata nel mondo della danza, alla quale mi sono avvicinata per alcune amicizie. Fin da subito ho capito che quella non era la mia strada, ma ho continuato lo stesso per tutto l’anno. Dopo le vacanze estive e con l’inizio della scuola, avrei dovuto riprendere il corso ma ai miei genitori ho proposto un’attività diversa: il calcio. Tra la meraviglia, la preoccupazione e l’appoggio sia di mia mamma che di mio papà, sono riuscita a iscrivermi alla società Real Martino di Prato di Correggio, dove ho giocato per cinque anni. A dieci anni ho deciso di cambiare e di provare a far parte di un’altra società: la Sammartinese, che però ho dovuto lasciare perché non aveva una squadra di ragazze della mia età. È così che mi ritrovo nella società del Castellazzo, con cui mi alleno due volte a settimana a Fazzano e gioco la partita nel girone del sabato pomeriggio. Oggi posso dire che il calcio è per me una degli aspetti più importanti che coinvolgono la mia vita. Grazie a questo sport, ho conosciuto delle nuove amiche con cui condividere questa mia passione. Mi piace anche vedere per prendere spunto, le partite dove giocano i miei idoli. Spero di continuare a praticare questo sport a livelli più alti, ora che è diventato professionistico. Tanta è la mia passione per il calcio che sarei disposta a lasciare la mia famiglia e il mio paese per andare a giocare in una squadra importante e fare di questo sport il lavoro che amo.

Melissa Munari, II A