"Il calcio, scuola di vita". La laurea a ’Carletto’

"Essere chiamato dottore mi onora". Poi la voce di Carlo Ancelotti si interrompe per l’emozione e la platea si alza per dedicargli un lungo applauso.

L’Università di Parma ha appena conferito al reggiolese doc la laurea magistrale ad honorem in ‘Scienze e tecniche delle attività motorie e preventive e adattate’ in una cerimonia all’auditorium Paganini, nella città dove il mister più vincente di sempre ha giocato e allenato.

"Ancelotti è un esempio per i valori che lo sport vuole trasmettere per la salute, l’inclusione, la valorizzazione e crescita del singolo e delle comunità rappresentate nei giochi di squadra", si legge nella motivazione.

E il discorso in cui non dimentica le origini contadine della sua famiglia, da sempre radicata a Reggiolo, ne è una conferma. "Ho iniziato a giocare con gli amici all’oratorio come si faceva una volta – ricorda Ancelotti –. Mio padre non era un calciatore e questa passione è nata così, in modo spontaneo e naturale. Vengo da una famiglia contadina e la mia è stata un’infanzia molto serena, in un ambiente positivo che credo abbia posto le basi fondamentali per diventare la persona che sono. Il calcio mi ha insegnato tantissimo e non l’ho mai considerato un lavoro perché a spingermi è sempre stata la passione".

Ad omaggiare Ancelotti anche due figure storiche del vecchio staff granata, il massaggiatore Corrado Pizzarotti e il magazziniere Andrea Crotti, figlio del compianto Carlo, che gli ha portato in dono una maglia della Reggiana stagione 1995-1996.

La lezione magistrale di Ancelotti ’Il calcio: una scuola di vita’ tenuta davanti al suo maestro Arrigo Sacchi, ai docenti dell’Università e al giornalista-amico Luigi Garlando della ‘Gazzetta dello Sport’ è stata magnetica per tutti i presenti presenti: "Qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi, in realtà ne faccio uno ogni tre giorni e devo superarlo. Ma in 44 anni di carriera non ho solo vinto, ci sono stati momenti fantastici ma anche momentacci, dagli infortuni alla finale persa nel 2005 con il Liverpool: credo che il mio carattere mi abbia aiutato tanto, nel rispetto degli altri e delle regole. Il calcio mi ha insegnato a capire i limiti, a cercare di superarli, a gestire le persone e imparare ad ascoltarle, a prendere decisioni e soprattutto a stare al passo coi tempi che cambiano. Persuadere anziché percuotere è un po’ il mio stile e anche questo me lo ha insegnato Arrigo (Sacchi, ndr)". L’allievo però ha ormai da tempo superato il maestro, di slancio.

La laurea è solo l’ennesima impresa di ‘Carletto’ da Reggiolo che era circondato anche dall’affetto di tutta la famiglia a cui ha dedicato questo bel traguardo: "Adesso ho anche cinque nipoti – chiosa con orgoglio – e questo mi ricorda che sono nonno e che gli anni passano molto velocemente". La passione però è sempre la stessa, identica a quella con cui portò la Reggiana per l’ultima volta in Serie A nell’ormai lontano 1996. Adesso al dottor Ancelotti manca solo il Mondiale, ma con il nuovo incarico di Ct del Brasile potrà tentare anche questo.