Il caldo più torrido. Vademecum dell’Ausl per combattere l’afa

Puntuale come un orologio svizzero, il caldo insopportabile è tornato con l’arrivo dell’estate. Questi ultimi giorni di giugno stanno già facendo registrare temperature alte e le persone con problemi di salute dovranno mostrare molta attenzione per non incorrere in colpi di calore o malori. Non solo, l’arrivo dell’estate e lo svuotamento della citta in direzione di località di villeggiatura, può aumentare anche il senso di solitudine soprattutto per gli anziani. Per far fronte a queste evenienze è stato istituito un numero amico da chiamare.

Dunque, anche per quest’anno l’Azienda USL IRCCS e il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con altri enti e organizzazioni di volontariato (Auser, Croce Verde, Croce Rossa) hanno definito il piano di intervento per promuovere azioni volte ad alleviare, nel periodo estivo, la solitudine delle persone anziane e a soccorrerle in caso di bisogno. Per i cittadini del Distretto di Reggio Emilia, il piano prevede l’attivazione del centro di ascolto telefonico tel: 0522 320666, per aiutare le persone che rimangono in città nei giorni più caldi e che possono avere bisogno d’assistenza o di scambiare due parole al telefono. Il numero è attivo dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì a venerdì; dalle ore 9 alle ore 18 il sabato e la domenica.

Le elevate temperature richiedono che le persone anziane adottino alcuni comportamenti utili a fronteggiare il caldo. I medici ribadiscono l’invito a bere molto e spesso, acqua e the, succhi di frutta, anche in assenza di stimolo alla sete, evitando superalcolici, caffè e in generale le bevande ghiacciate. Inoltre è indispensabile fare pasti leggeri e frequenti, consumando molta frutta e verdura, anche sotto forma di frullati e centrifugati: frutta e verdura contengono una grande percentuale di acqua e sono fonte naturale di vitamine e sali minerali; evitare inoltre bevande e cibi troppo caldi o troppo freddi.

Poi, si consiglia di uscire di casa nelle ore meno calde, nelle prime ore del mattino e dopo le 19; quando si esce è consigliabile coprirsi il capo e proteggere gli occhi con occhiali da sole; indossare abiti comodi e leggeri, chiari, non aderenti e di fibre naturali (cotone e lino), perché il materiale sintetico scalda e impedisce al corpo di disperdere il calore. Infine, è opportuno fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea, se si usano ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli direttamente regolare la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di sei/sette gradi rispetto alla temperatura esterna.

Cesare Corbelli