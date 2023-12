Il calendario con il Carlino. Il mondo del volontariato e i volti di chi aiuta gli altri

Domani in edicola troverete in omaggio, insieme alla vostra copia di Carlino Reggio, il calendario 2024, dedicato per il secondo anno consecutivo al mondo del volontariato. Il consiglio – forte del successo riscontrato nella scorsa edizione – è quello di prenotarlo in edicola, per non rischiare di perderlo. Ogni mese ospiterà un’associazione benefica e i protagonisti saranno i volti delle persone che dedicano il proprio tempo e le proprie energie a rendere la nostra provincia migliore.

Un viaggio tra tanti scopi solidali importanti: dalla sanità, all’ambiente e agli animali, passando per la tutela dei più fragili come bambini, anziani e immigrati. Un modo simbolico per ringraziare queste persone per quanto fanno per garantire il benessere della comunità, in tempi in cui il welfare e la cura del prossimo fanno fatica a reggersi sulle spalle delle risorse economiche familiari e delle istituzioni preposte. Soggetti che spesso sono protagonisti sulle pagine del giornale di storie di accoglienza e inclusione, che riempiono il cuore e fanno da contraltare alle notizie di cronaca nera e abbandono, che spesso conquistano i titoli più evidenti, Abbiamo voluto dare così voce alla foresta che cresce, piuttosto che all’albero che cade con le immagini firmate dal fotografo di Carlino Reggio Marco Moratti e la copertina che è stata creata appositamente dal noto illustratore Giancarlo Caligaris.

Queste le 12 associazioni che compariranno nel calendario, da gennaio a dicembre 2024, e che si sono messe a disposizione degli shooting fotografici con entusiasmo e partecipazione, in occasione di ritrovi, momenti di socializzazione e impegno nelle mansioni che svolgono abitualmente al servizio del prossimo: Croce Verde, Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla, Emporio Solidale Dora, Emmaus, Gruppo Parkinson, Progetto Pulcino, Lipu, Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia, Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia, Rifugio Rocky e la Nuova Luce. Sostengono l’iniziativa: Systab, Ippocrate Vein Academy, Brunetti, Carrozzeria 2S, I.R.I. Industria Reggiana Imballaggi, Montedil, Pizzeria Little Rock e Sani Rino di Sani Alfredo & C.

L’iniziativa di Qn viene replicata anche nelle altre province in cui Il Resto Carlino, Il Giorno e La Nazione sono di casa.