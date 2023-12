Il calendario dei volontari. Richiedetelo in edicola

Oggi troverete in omaggio, insieme alla vostra copia di Carlino Reggio, il tano atteso calendario 2024, dedicato, per il secondo anno consecutivo, al volontariato. Vi invitiamo quindi a richiederlo al vostro edicolante di fiducia, per non perderlo. Ogni mese ospita un’associazione benefica diversa, che ha aderito all’iniziativa, sperando che altri cittadini si aggiungano alle loro attività o decidano di supportarle. Questi i protagonisti dei prossimi dodici mesi: Croce Verde, Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla, Emporio Solidale Dora, Emmaus, Gruppo Parkinson, Progetto Pulcino, Lipu, Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia, Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia, Rifugio Rocky e la Nuova Luce.

Una panoramica a 360° tra tanti scopi solidali: sanità, tutela dell’ambiente e degli animali, sostegno ai soggetti più fragili come bambini, anziani e migranti. Un’iniziativa pensata per ringraziare coloro che si impegnano per garantire il benessere della nostra comunità affiancando le istituzioni preposte.

Le immagini sono firmate dal fotografo di Carlino Reggio Marco Moratti e la copertina è stata creata appositamente dal noto illustratore Giancarlo Caligaris. Sostengono l’iniziativa: Systab, Ippocrate Vein Academy, Brunetti, Carrozzeria 2S, I.R.I. Industria Reggiana Imballaggi, Montedil, Pizzeria Little Rock e Sani Rino di Sani Alfredo & C.