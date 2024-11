Il calendario storico dei carabinieri: "Bullismo, ambiente e solitudine. Al centro il dialogo con i giovani"

Il poliedrico artista Marco Lodola e lo scrittore Maurizio de Giovanni hanno creato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per l’edizione 2025. Calendario da collezione, che insieme all’Agenda 2025 e ad altri prodotti editoriali dei carabinieri sono stati presentati ieri dal comandante provinciale, colonnello Orlando Hiromi Narducci. Il Calendario Storico 2025 dell’Arma dei Carabinieri quest’anno è dedicato al tema ’I Carabinieri e i giovani’: Marco Lodola ha curato la veste grafica dell’opera, mentre Maurizio de Giovanni ha scritto i testi che accompagnano le 12 tavole e che raccontano un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio adolescente. "Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo le esperienze acquisite nel suo lavoro – ha spiegato il colonnello Narducci – parlando di temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale. Riesce così a superare gli ostacoli e le difficoltà ricorrenti nel rapporto comunicativo fra adulti e ragazzi. Maurizio de Giovanni è riuscito a romanzare efficacemente il rapporto fra nuove generazioni e legalità, con un linguaggio diretto ed empatico. Le tavole, invece, raffigurano, nell’inconfondibile stile pop di Marco Lodola, carabinieri delle varie articolazioni dell’Arma e figure giovanili, nella versione cartacea delle sculture luminose che lo hanno reso celebre nel mondo". Il Calendario Storico dell’Arma, nato nel 1928, è oggi arrivato a una tiratura di un milione e 200mila copie e viene tradotto in otto lingue straniere, oltre che in sardo e friulano. La pubblicazione del Calendario, arrivata alla sua 92esima edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete delle vicende dell’Arma e della storia d’Italia. Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2025 dell’agenda, del calendarietto e del planning da tavolo. L’intero ricavato della vendita del calendarietto da tavolo sarà devoluto all’Opera Nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Mentre quello del planning sarà donato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Info: www.calendario.carabinieri.it.

Stella Bonfrisco