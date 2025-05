’Il Calore della Pace’. Auser per l’associazione Jaima Sahrawi Odv

L’Auser reggiana promuove, insieme all’associazione Jaima Sahrawi Odv, il progetto ’Il Calore della Pace’, un’iniziativa che prevede la creazione di sciarpe e cappellini, ad opera delle volontarie Auser della provincia di Reggio Emilia, che verranno donati a oltre cento bambini saharawi, ospiti in Italia e nel nostro territorio nel corso della prossima estate. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Albinea e del Comune di Bagnolo in Piano, l’appoggio della Biblioteca Comunale Pablo Neruda di Albinea ed è realizzato in collaborazione con la Rete Saharawi. I bambini, di età compresa fra gli otto e i nove anni, verranno accolti nel periodo estivo da famiglie abitanti in vari territori, tra cui in provincia di Reggio Emilia.

"La donazione – commentano i responsabili di Auser –, che avverrà al momento dell’arrivo in aeroporto della delegazione saharawi, a Roma, risulta essere l’occasione per testimoniare come Auser sia sempre attenta all’inclusione e solidarieta` fra persone, a prescindere dalla provenienza, e quanto l’associazione curi le differenze come possibilità di arricchimento e reciprocità. Con questo piccolo ma grande gesto, chi fa parte del progetto vuole rafforzare il legame e il rapporto di pace tra i volontari italiani e il popolo saharawi: il completo rappresenta il caldo abbraccio di una lunga amicizia che ha coinvolto persone ma anche istituzioni e comuni che hanno firmato un Patto di Amicizia con i comuni saharawi del campo profughi a Tindouf, in Algeria".

Cesare Corbelli