Il ‘camaleonte’ Chillo: "Siamo bravi a evolverci"

Chillo, manca ancora partita alla fine della regular season, ma si può già tracciare un bilancio di questa annata che vedrà Reggio finire quinta o sesta, ottenendo così un risultato che mancava da anni.

"Credo sia un bilancio molto positivo e che non era scontato, anzi, direi che era piuttosto difficile soprattutto per una squadra tutta nuova. È stato bravo lo staff e il gruppo, assieme a tutti coloro che ci gravitano attorno, a creare le premesse per arrivare a questo traguardo".

All’inizio avete trovato qualche difficoltà in più, pur facendo comunque buoni risultati, poi da febbraio in poi, complice l’addio di Hervey, c’è stata un’evoluzione positiva che ha coinvolto anche i ‘gregari’ come lei, Uglietti e Grant.

"All’interno di un percorso serve tutto e ci sono sempre dei cambiamenti. Nel nostro caso il cambiamento ci ha portato a trovare quella chimica e quel gioco ‘giusto’ che, complice una conoscenza reciproca sempre migliore, ci ha permesso di fare prestazioni di alto livello".

Un cambiamento che, è inutile nasconderlo, è arrivato anche con il suo spostamento nel quintetto titolare, ma soprattutto con un minutaggio più alto rispetto ai primi mesi.

"Sono una persona sempre aperta a ogni tipo di cambiamento e a dare una mano dove c’è bisogno, quindi penso che sia il coach che il club ne fossero al corrente al momento del mio ingaggio. È ovvio che adesso mi senta più coinvolto nel gioco, ma so che il mio ruolo non si esaurisce in campo ed è anche quello di far conoscere a chi arriva, soprattutto agli stranieri, la mentalità della società e il campionato. È capitato diverse volte, soprattutto all’inizio, che i nuovi arrivati si sorprendessero nel vedere Milano che perdeva a Scafati oppure la Virtus che cadeva a Cremona…".

Il messaggio è stato recepito alla grande e adesso siete qui a giocarvi un quinto posto che a Reggio manca da otto anni…

"È il frutto di quanto dicevo: abbiamo deciso tutti di abbracciare il progetto di prendercelo a cuore. Adesso abbiamo l’ultima partita con Sassari da giocare al meglio, ma con la consapevolezza di aver già fatto un buonissimo percorso".

La classifica dice che potreste essere quinti anche perdendo a Sassari a patto che, contemporaneamente, la Virtus vinca in casa con Trento. Insomma che partita si aspetta al ‘PalaSerradimigni?

"Se pensiamo di trovarci di fronte una Sassari arrendevole sbagliamo di grosso, credo proprio che giocheranno con intensità anche perché hanno un allenatore molto tosto e determinato a chiudere nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico dopo che nell’ultima in casa non sono andati bene.

Francesco Pioppi