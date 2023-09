Il Cammino di Grassi della E80

Quasi 800 chilometri lungo il Cammino di Santiago de Compostela, che contribuirà alla realizzazione di una autobiografia "utile e di ispirazione per tutti, in un’avventura che non vuole essere solo mia". Un percorso ambizioso quello di Gabriele Grassi, figlio del ‘cowboy’ Enrico dell’Elettric80, azienda di famiglia in cui ricopre il ruolo di direttore della comunicazione digitale, partito lo scorso 12 agosto per la nota meta spagnola. Il 41enne, tre figli, sta condividendo quotidianamente via social la propria esperienza in una sorta di diario digitale ricco di storie, video e foto. L’obiettivo, come ribadisce l’azienda in una nota, "è realizzare un libro in cui confluiranno tematiche differenti della vita personale e professionale; coinvolgere gli altri affinché trovino elementi utili al miglioramento della forza interiore, della fiducia in se stessi e della determinazione per superare sfide e raggiungere i propri traguardi". Da parte sua Gabriele ha aggiunto che "il Cammino di Santiago rappresenta una scelta coraggiosa per tutti coloro che lo intraprendono con l’intento di crescere e migliorare in un ambiente completamente diverso dall’ordinario. Compiere questo itinerario è stato per me la prova di come le sfide, quando affrontate con determinazione e apertura mentale, possano essere il motore per l’evoluzione personale e condivisa. Fuori dalla mia comfort zone – conclude – ogni giorno ho l’opportunità di creare nuove connessioni, amicizie e relazioni. Un patrimonio che racconto fin dall’inizio con leggerezza, che non vuol dire superficialità, attraverso emozioni, gioie e difficoltà".