Il Campagnola riprende fiato (e 3 punti) a Salso. Dopo 4 ko consecutivi addio all’ultimo posto

Nei dieci anticipi di ieri dei dilettanti spicca la vittoria, in Eccellenza, del Campagnola, che ritrova ossigeno dopo quattro sconfitte consecutive. I rosanero hanno vinto per 2-1 a Salsomaggiore, e salgono così a 6 punti, lasciando l’ultimo posto. Succede tutto nella ripresa: Angelillis porta i suoi in avanti con un rigore al 54’, ma dopo 15 minuti i parmensi, con un altro penalty, la pareggiano con Morigoni. Ci pensa Daniele Calabretti (foto) al minuto 83.

Due anticipi nel girone B di Promozione.

Senza reti tra Sammartinese e Montombraro, coi neroverdi al 5° risultato utile di fila (9 punti). Sconfitta per 2-0 della Riese (8) sul campo della capolista Medolla/San Felice (Hoxha e Tecku).

Due i match di ieri in Prima categoria.

Una vittoria pirotecnica, nel girone B, per l’Atletico Bibbiano Canossa (primo e imbattuto con 16 punti). Un 4-3 sul campo del Fognano: per i locali autogol di Bia, poi Porti e Illari. Per i reggiani rigore di Giberti, gol di Mirabella e doppietta di Cilloni (un rigore).

Nel girone C 2-2 tra FalkGalileo e Virtus Libertas (9). La Falk è imbattuta e sale a 12 punti. Per i locali Guidetti e Attolini, per la Virtus Mussini e Zaoui proprio al 95’. Due le gare di Seconda. Nel girone D 3-0 della Casalgrandese (10 punti) sul campo della Borzanese. Le reti hanno le firme di Corniola, Branca (rigore) e Montanini.

La Borzanese rimane ultima con 1 punto. Nel girone E prima sconfitta della Virtus Mandrio (10): 1-0 del Rapid Viadana con gol di D’Elia.

In Terza categoria, nel girone A, 0-0 tra Cavriago (3 punti) e Felina (sale a 10). Nell’altro match il Coviolo balza al primo posto con 13 punti grazie alla vittoria sull’Under 21 del Real Casina. Successo per 5-1 con reti di Nsimba, Cerrelli, Scutifero e doppio Arcuri (per il Casina Romei).

Nel girone B un 4-4 tra Cadelbosco e Fosdondo (primo con 12 punti e imbattuto). Le reti: per i locali Iemmi, Cozzolino, Mento e un autogol, per il Fosdondo Cattini, doppio Ghizzoni e al 92’ decisivo Pace.