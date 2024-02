Il Campagnola sbanca Gualtieri

Successo del Basket Campagnola (16) nel recupero di Divisione Regionale 2. La formazione di Notari sbanca con autorità il campo delle Aquile Gualtieri (6) col punteggio di 79-48, prendendo un vantaggio superiore alla doppia cifra già nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa, approfittando della serata negativa in attacco dei padroni di casa.

Campagnola aggancia la Heron Bagnolo al sesto posto in classifica, mentre Gualtieri rimane solitaria al penultimo posto, davanti al fanalino Arbor.

Stasera si apre la terza giornata di ritorno: nel girone B alle 21,30 si affrontano Gazze Canossa (24) e Aquila Luzzara (22), coi primi che puntano ad agganciare almeno per 24 ore in vetta la capolista Berrutiplastics Torre; di diverso avviso gli ospiti, decisi a riscattare lo stop con la Sampolese e a ritrovare un posto sul podio. Nel girone C, alle 21,15, il Castellarano (12) gioca davanti al pubblico amico ricevendo gli Hornets Bologna (14), che li precedono di 2 lunghezze in classifica.