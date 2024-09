È tornato in piazza Mazzini, tra il municipio e il duomo di Guastalla, il camper per i colloqui di lavoro per aspiranti dipendenti del nuovo supermercato Eurospar, che si prevede attivo entro fine anno nell’area tra viale Cappuccini e via Circonvallazione, a ridosso del centro storico guastallese, dove ormai da mesi è attivo il cantiere. In particolare si cercano specialisti della macelleria e della gastronomia, oltre a persone da inserire in altri ruoli. Già in primavera il camper di Despar aveva fatto tappa in piazza Mazzini, raccogliendo le candidature di persone di ogni età, soprattutto giovani della zona. Si è parlato di 35 posti di lavoro a disposizione per il nuovo punto vendita realizzato in un’area dell’ex Smeg che era in disuso ormai da tempo e ora sottoposta a una importante opera di recupero strutturale.