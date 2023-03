"Il campetto" da 34 anni è l’anima di Pratissolo

di Antonio Claser

Non solo "Circolo", ma anche museo all’aria aperta. E’ questa una delle peculiarità che contraddistinguono il Circolo "Il campetto di Pratissolo". Una realtà dinamica, unica nel suo genere, proprio per la presenza di una decina di opere dello scultore cuneese Barba Brisu, personaggio eclettico che oltre a cimentarsi con il marmo, modella il legno a colpi di mototega.

"Con Barba Brisu- ci spiega Sauro Costi del Circolo- abbiamo stretto un fantastico rapporto di amicizia. Lo scultore soggiorna spesso nel nostro circolo e quando è in giro per l’Italia per esporre le sue opere, si ferma anche qui da noi. E fra un’accoglienza e l’altra eccolo al lavoro a sorprenderci con la sua abilità".

Più che un Circolo, "Il campetto" è una realtà sociale con una forte vocazione alla salvaguardia della frazione di Pratissolo. "Da anni-interviene Giovanni Davoli-ci siamo presi cura anche del parco pubblico, non solo del verde, ma anche dei giochi installati per i bambini. Siamo altresì un concreto supporto alle iniziative della vicina scuola elementare e sempre pronti ad iniziative di beneficenza".

Nato nel 1989, come gran parte degli altri Circoli scandianesi, nel periodo dell’allora sindaco Franceschini, "Il Campetto" conta attualmente un centinaio di associati.

"Siamo- dice il presidente Domenco Dallari- una grande famiglia. In questi anni abbiamo lavorato sodo proponendo iniziative e spettacoli che hanno sempre richiamato presenze molto numerose. E pensare che il tutto ha preso avvio dall’installazione di una casetta, dismessa, dei terremotati del Friuli. L’abbiamo rimontata, rigenerata e con l’andar del tempo questa prima ministruttura è lievitata ed ha assunto gli attuali connotati con due ampie sale, una cucina, un maxi gazebo, una pista polivalente, un campetto ed un ampio giardino".

"Il nostro punto di forza-si inserisce Costi- è la capacità organizzativa. Abbiamo già pronto il calendario delle iniziative che faremo in primavera e in estate, comprese le serate del liscio e dei latini americani". Fra le varie proposte il liscio fa la parte del leone, ma non mancano serate gastronomiche, tornei, festeggiamenti vari e la sempre goliardica corrida.

"Il punto critico? Potrebbe essere- interviene Davoli- un ricambio generazionale che stenta a decollare. I giovani si stanno avvicinando ma occorrerebbe una spinta maggiore".

"I Circoli, come il nostro- conclude il presidente Dallari- se non ben strutturati rischiano, a lungo andare, di spegnersi o di essere ceduti in gestione perdendo così la loro valenza sociale. Ma per fortuna non è così per noi. Il gruppo dei soci e dei volontari è solido e ben organizzato".