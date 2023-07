Il ’Camping Styles’ alla pista Cimurri

Il camping delle fan di Harry Styles si sposterà: nella giornata di oggi infatti il pubblico accampato nell’area di Campovolo sarà trasferito definitivamente nell’area preposta alle tende, all’interno della pista Cimurri, a pochi chilometri dalla Rcf Arena. Nel pomeriggio di lunedì infatti le prime fan in accampamento davanti l’ingresso di Campovolo erano stata trasferite nel prato attorno all’edificio della Croce Rossa a Massenzatico per una questione di sicurezza, liberando così il passaggio ai mezzi addetti all’allestimento; per poi nella mattinata di martedì far ritorno a Campovolo.