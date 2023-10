Il campione del mondo con Salerno: "Gli atleti oggi si formano su Tik Tok. Sarebbe giusto dargli un’istruzione"

"Concordo con le parole del presidente Salerno: i calciatori non devono essere visti necessariamente come dei modelli. I tempi cambiano, una volta i club avevano un certo tipo di problemi nella gestione dei giocatori e adesso ce ne sono altri. Il mondo si è evoluto e anche le società devono intuire queste dinamiche e adattarsi: i ragazzi trascorrono tantissime ore sui social e lì la gente è spietata, con dinamiche che a volte non fanno bene. Se si vuole crescere va curata maggiormente tutta quella che è la gestione delle informazioni non controllabili". Parole inequivocabili che arrivano direttamente da un campione del mondo come Alessandro Nesta. L’ex bandiera della Lazio e del Milan, ora tecnico della Reggiana, ha di fatto sottoscritto le considerazioni del presidente Carmelo Salerno sul caso Portanova che hanno aperto un dibattito sul ruolo (anche educativo) che storicamente si è sempre attribuito ai campioni dello sport.

"Adesso – prosegue Nesta - c’è anche il problema delle scommesse: andrebbe spiegato ai ragazzi come gestire i soldi e come prepararsi a quello che accadrà dopo, quando non faranno più i calciatori. È un momento molto complicato che anch’io ho dovuto affrontare e sarebbe bene essere più preparati. Sembra facile trovare la propria stabilità, ma non è così: servirebbe qualcuno che ti aiuti a capire bene le varie dinamiche fuori dal campo". Per questo motivo il presidente Salerno aveva invocato persino un "obbligo di fare l’università o comunque di studiare fino a una certa età, perché ormai i loro modelli di informazione sono TikTok e Youtube". Non bisogna però generalizzare, come se tutti i calciatori fossero uguali e proprio la Reggiana, con capitan Paolo Rozzio che sta portando avanti un percorso universitario, ne è un esempio. La necessità di una crescente attenzione a tutte quelle che sono le attività extra campo che possano educare e arricchire culturalmente gli atleti trova una ‘sponda’ anche nelle altre importanti realtà sportive della nostra città. La Pallacanestro Reggiana ha dei ‘tutor’ che seguono i ragazzi della foresteria nel percorso scolastico, il Valorugby che ha già attivato una proficua sinergia con Unimore e con l’Università di Parma e il Volley Tricolore che ha addirittura messo ‘a contratto’ un premio per un atleta che consegue la laurea.