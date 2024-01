Il campione Franco Baresi:: "Ragazzi, inseguite i vostri sogni"

In tanti ieri mattina ad Albinea hanno partecipato, al cinema Apollo, all’incontro con Franco Baresi, ex capitano del Milan e della Nazionale. Applausi e tanto pubblico per Baresi, protagonista della rassegna ‘Tu sì che vali. Storie di sport, valori e vita’. Il grande difensore è stato intervistato da Andrea Delmonte, editor di Mondadori e ha presentato il suo libro ‘Libero di sognare’ di fronte a 350 persone. Durante l’intervista sono emersi molti insegnamenti che affondano direttamente le radici nella grande esperienza del miglio ‘libero’ di tutti i tempi: "Nel libro – ha detto il capitano rossonero – voglio far capire ai giovani che è importante coltivare i propri sogni e non abbandonarli mai perché possono realizzarsi anche quando uno meno se lo aspetta. Troppo spesso oggi ci sono bambini e ragazzi che smettono di fare sport perché soffocati dalle troppe aspettative degli adulti. Allenatori e famiglie devono essere consapevoli che questo meccanismo va disinnescato". L’iniziativa è stata anche l’occasione per premiare, con un volume autografato, tutte le società sportive albinetane che, insieme al Comune, lavorano quotidianamente con passione e determinazione per la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori. Baresi ha infine firmato centinaia di copie del suo libro e scattato foto insieme al pubblico.

m. b.