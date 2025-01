Il campione olimpionico Razzoli: "Sono sempre disponibile a promuovere il nostro territorio"

L’amministrazione comunale si è ’dimenticata’ di invitarlo al vernissage al Teatro Valli in occasione della della consegna del Primo Tricolore, proprio nel giorno della celebrazione del medesimo, agli atleti Ana Vitelaru e Yassin Bouih; diversamente dall’eroe di Atene 2004, Stefano Baldini.

Ma Giuliano Razzoli, medaglia d’oro ai Giochi invernali di Vancouver 2010 non se ne fa un cruccio. "Nessun problema o polemica, ci mancherebbe – commenta – anche perché non per forza devo essere invitato a tutti gli eventi di questo tipo. Ci tengo però a dire che, come lo sono stato in passato, resto ben volentieri disponibile anche adesso a partecipare a eventi, in città o in provincia, che servano a promuovere e dare visibilità al nostro bellissimo territorio".

Un atteggiamento contraddistinto da grande aplomb, quello del ’Razzo’, che ne conferma gli importanti valori umani, e non solo sportivi; e precisa che: "In ogni caso non sarei potuto intervenire in quanto ospite a Madonna di Campiglio degli organizzatori dello Slalom di Coppa del Mondo".

Già, perché il 40enne campione di Razzolo di Villa Minozzo, ritiratosi dall’attività agonistica al termine della scorsa stagione, ieri ha percorso come apripista il tracciato della mitica ’3Tre’ della località trentina.

Un modo per ricevere il meritato tributo del pubblico, e dei tanti avversari, affrontati e diverse volte battuti, nel corso della carriera, che non aveva potuto concludere in una gara ufficiale in quanto l’ultima prova dello scorso inverno, a Kranjiska Gora, era stata annullata.

Per Giuliano Razzoli una grandissima soddisfazione quella di ieri "e un’autentica emozione, specialmente pensando alla magnifica cornice notturna della gara".

Una discesa piacevolissima, seppur simbolica, a cui aveva fatto da preludio la partecipazione, martedì sera, alla tradizionale ’Cena dei campioni’.

Un’occasione per il ’Razzo’ per rivedere tanti ex compagni di squadra, un vero amico come il mitico Alberto Tomba, che di Razzoli è stato uno dei primi estimatori e sostenitori, e per riunire alcuni alfieri storici della Valanga Azzurra degli anni ’70-’80 come Piero Gros, anche lui nel tempo divenuto fraterno amico di Giuliano Razzoli, e Gustavo Thoeni; oltre al campionissimo svedese Ingemar Stenmark.

Dopo l’emozione di Madonna di Campiglio, il campione di Minozzo, Giuliano, Razzoli tornerà a fare il papà e a occuparsi dell’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, in qualità di produttore nell’acetaia di famiglia e di Presidente del consorzio di tutela.