Il campo parrocchiale di San Quirino tornerà più bello di prima. Oltre 270 sostenitori partecipano alla colletta, superati i 60mila euro

Pieno successo della grande colletta che punta a rinnovare il campo dell’oratorio parrocchiale di Correggio, in centro storico. Grazie alle donazioni di oltre duecento sostenitori si raggiunge un importante obiettivo per rendere lo spazio della "Arena" sempre più accogliente, sicuro e funzionale (nella foto, il progetto). "Ora non pensiamo neppure un attimo di fermarci – dicono gli organizzatori – e vogliamo rendere la nostra Arena sempre più accogliente: vorremmo iniziare con il sistemare la pavimentazione esterna al campo, sostituire le casette di legno del bar e del magazzino ormai distrutte dal tempo, oltre a rifare parte dei muri con intonaco e nuova pittura".

Si puntava alla raccolta di 35 mila euro. Ma l’operazione è andata meglio del previsto, con la raccolta che ha superato i 60 mila euro, con tanto di "videospot" sui social di Luciano Ligabue, Daniele Adani, Andrea Lucchetta e perfino Franco Baresi. Alla raccolta hanno partecipato quasi 270 sostenitori fra cittadini, enti e aziende. "Abbiamo previsto anche uno spazio molto visibile per gli sponsor storici, per chi ci ha già sostenuto e per chi vorrà contribuire a questo nuovo traguardo. Abbiamo poi anche altre idee per rendere l’Arena un luogo ancora più bello e unico. E ringraziamo ancora una volta gli autori delle donazioni, che per noi hanno un valore altissimo".

Ad aprile dovrebbero essere avviati i lavori, da concludere entro giugno, in tempo per la fiera di San Quirino.

Antonio Lecci