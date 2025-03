Il Canada incontra le scuole reggiane

Il Canada arriva nelle scuole di Montecchio con l’unico scambio reggiano fra dirigenti scolastici, della durata di 10 giorni, all’interno del progetto di Disal (associazione dirigenti scuole autonome e libere). Un’esperienza unica, rispetto agli Erasmus, che permette di confrontare e integrare sistemi scolastici nel mondo. Le presidi coinvolte: sono Elena Viale, dirigente del polo scolastico D’Arzo e dell’istituto comprensivo di Montecchio, e Teresa Castellarin della Holy Trinity Catholic Secondary School a Oakville vicino Toronto in Canada.

Viale sarà l’unica dirigente reggiana che andrà in Canada, ricambiando la visita della collega. "Ciò che ha colpito maggiormente la preside canadese del nostro sistema scolastico è la presenza di più docenti in una stessa classe contemporaneamente – dice – in particolare quelli di sostegno, per l’inclusione, che in Canada non ci sono. L’ha stupita poi che più edifici siano adibiti ad una scuola: l’I.C. di Montecchio ha 6 sedi e il D’Arzo 2, in tutto 8 plessi, 400 docenti e più di 3.000 studenti".

"La scuola di Castellarin ha 1800 studenti e in Canada ogni scuola ha solo una sede" continua Viale. A rimanere impressa è stata anche "la nostra ricchezza culturale: ogni scuola ha indirizzi che offrono una preparazione specifica. In Canada la formazione è trasversale, hanno grandi campi per educazione fisica e teatri. Gli studenti, a seconda del livello che raggiungono, possono accedere all’università, al college o al lavoro".

Fra le attività di rilievo, Castellarin ha visto tutti i plessi diretti da Viale accompagnata dagli studenti e ha partecipato ad una riunione con lo staff. Nell’indirizzo grafico di Sant’Ilario, le due dirigenti sono state coinvolte da una classe quinta nell’allestimento di un set e per un servizio fotografico. Castellarin si è commossa al concerto dell’indirizzo musicale delle medie di Montecchio; ha visitato Reggio, Bologna e Parma, apprezzandone le bellezze artistico culturali e gustando le nostre specialità alimentari. "Ognuna di noi porta a casa un bellissimo ed importante scambio culturale, che proseguirà" conclude Viale.

Mariagiuseppina Bo