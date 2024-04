Il candidato Ferrari martedì presenta la lista

Pronta la lista del candidato sindaco Emanuele Ferrari ‘Insieme per Castelnovo’; la presenterà ufficialmente martedì 30 aprile alle 20.30 nella sala del consiglio comunale di piazza Gramsci. Ferrari, attuale vicesindaco, ha deciso di correre per la guida del Comune capodistretto dell’Appennino con una squadra costruita negli scorsi mesi grazie a un lungo lavoro di ascolto collettivo. ‘Insieme per Castelnovo’ è una lista civica sostenuta da tutte le forze del centro-sinistra: Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana, + Europa Verde-Verdi, Azione e il M5S. Alle 20.30 del 30 aprile, verranno annunciati i nomi.

"Ci presentiamo insieme, e lo sottolineo, così come sottolineo il nome della nostra lista, "Insieme per Castelnovo" - precisa il candidato sindaco Ferrari - perché la nostra squadra è frutto di un lavoro condiviso. Abbiamo ascoltato la cittadinanza in questi mesi, per capire meglio problemi ed esigenze".

s.b.