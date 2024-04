Il candidato sindaco Finucci incontra i cittadini al Fuori Orario

"Iniziamo dal conoscerci. Se sei curioso di sapere cosa bolle in pentola, fai un salto al Fuori Orario". È l’invito a tutti i cittadini della lista civica "Uniti per cambiare" di Gattatico. L’appuntamento al circolo è per stasera alle 19,30, con un’apericena insieme al candidato sindaco: il dottor Gabriele Finucci, del centro di medicina di gruppo La Camelia. Durante il momento conviviale "verrà presentato il nostro progetto, il nostro logo, cosa significa. Conoscerai un nuovo metodo di lavoro, noterai tante novità, tante persone nuove, tutte unite per la nostra comunità. Ora si fa sul serio".