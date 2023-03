Il candidato Testi incontra una folla di cittadini "Ecco le priorità"

Un folto pubblico ha partecipato, sabato scorso in centro a Correggio, all’apertura ufficiale della campagna elettorale della lista di centrosinistra che appoggia la candidatura a sindaco di Fabio Testi. Sotto i portici di corso Mazzini, davanti alla sede del Partito democratico, il candidato sindaco ha incontrato i cittadini, presentato dal segretario di sezione, Marco Moscardini. "Ho aperto la nostra campagna elettorale: è stata una bellissima mattina, con tante persone e molto entusiasmo. Abbiamo toccato i temi che ci caratterizzano: giovani, ambiente, lavoro e progettualità per Correggio, per la nostra città. Da parte mia, ci metterò passione, energia e le mie competenze, con grande senso di responsabilità", ha dichiarato il candidato sindaco, già assessore negli ultimi due mandati. Testi ha preso parte pure a un dibattito sulla sanità pubblica organizzato da Cgil e Spi: "Occorre ripensare a territorialità, prossimità, risorse, difesa del sistema sanitario – dice – senza restare ancorati al passato, ma provando a immaginare un modello nuovo che risponda alle nuove richieste, garantendo pazienti e famiglie".