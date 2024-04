Il cane Victor colpisce ancora. Scova l’hascisc allo skate park

Un altro blitz antidroga grazie all’eccezionale fiuto del cane Victor in forza all’unità cinofila della polizia locale (per gli ultimi servizi prima di andare ’in pensione’) in sinergia con il reparto prevenzione crimine della questura reggiana. Il servizio straordinario – effettuato in tutta la zona stazione – ha permesso il ritrovamento di oltre un etto e mezzo di hascisc in piazzale Europa nel pomeriggio di lunedì. In particolare, nelle adiacenze dello skate park dove sono stati rinvenuti, sparpagliati nel piazzale e occultati tra le pietre, cinque pezzi di sostanza solida marrone appartenente ad ignoti. Che una volta analizzata, è stata accertata essere sostanza stupefacente di tipo hascisc, per un peso di circa 128 grammi (nella foto). E, dopo l’immagine dei Muppets e quella di famose chewing-gum francesi, un’altra etichetta originale è stata trovata sui panetti, stavolta con il simbolo di un cammello; le indagini proseguono per capire se possano essere ‘marchi’ d’appannaggio di una determinata organizzazione criminale. Già la settimana scorsa, sempre nello stesso luogo, il cane poliziotto aveva trovato 60 grammi della medesima sostanza. Inoltre era stato perquisito un 17enne – già tenuto d’occhio nel corso dei mesi scorsi nel quartiere – che ha portato al sequestro di mezzo chilo tra marijuana e hascisc nascosto nello scantinato della sua abitazione in via Compagnoni. Anche lunedì, un altro 17enne egiziano, regolare sul territorio, è finito nei guai dopo essere stato fermato sempre in piazzale Europa e perquisito, trovato con addosso 23 grammi di hascisc. Vista la modica quantità di sostanza rinvenuta al ragazzo e considerata l’assenza di qualsivoglia materiale per il confezionamento è stato deferito in via amministrativa alla Prefettura.