Il canoista Massimo Rampini descrive in un libro i silenzi sul Po

E’ stato pubblicato il libro – il quarto manoscritto – di Massimo Rampini, caonista guastallese, ex azzurro negli anni Ottanta nel K1 olimpico. La pubblicazione si intitola "I silenzi del Po. Le piene in canoa", in vendita all’edicola Musi in piazza della Repubblica in centro a Guastalla. "Racconto le atmosfere silenziose delle piene e di alcuni personaggi locali – spiega Rampini – tra cui la misteriosa scomparsa del Burchio del prof. Miglioli che era ancorato al lido guastallese. Racconto paesaggi fiabeschi, ma anche i disagi post piene per ripristinare al meglio le cose, le preoccupazioni di salvare il salvabile in attesa dell’arrivo della piena e le ansie per capire quanto sarebbe salito il Po in attesa poi della calata nel suo letto".

E non mancano foto che ricordano alcuni momenti legati al mondo del Grande Fiume. Come l’ostello, una fortezza dei pontieri d’un tempo, che resta l’immagine del passato ma tanto solido da resistere a qualunque piena. Con uno sguardo anche ai primi canoisti dell’Eridano, associazione che ha sede a ridosso del corso del Po e che rappresenta una delle realtà della golena.