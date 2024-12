Il cantante che morì nell’eccidio. La voce di Colli risuona a Fellegara grazie ai dischi ‘donati’ dalla madre

Nel rigido inverno del 1945 a Fellegara quattro giovani scandianesi furono brutalmente uccisi da un commando fascista in una rappresaglia scatenata da un’azione partigiana. Tra le vittime dell’eccidio, avvenuto il 3 gennaio, c’era Roberto Colli, un 23enne pieno di vita e sogni. Cavalli non era un partigiano attivo anche se simpatizzava per idee libertarie. Quella sera fatale si trovava a Fellegara per coincidenza; solitamente trascorreva la notte dalla sua fidanzata fuori paese. Il 2 gennaio aveva deciso di fare visita alla madre e di fermarsi da lei: una scelta che si rivelò fatale. Roberto era un talento musicale raro. Cantante dalla voce sublime, era stato scoperto dalla Eiar, l’antesignano della Rai. Il 23enne viaggiava spesso a Roma per registrare le sue canzoni. Proprio a Colli il 3 gennaio sarà dedicato uno spettacolo di musica e danza durante la commemorazione dedicata all’eccidio di Fellegara. Grazie alla testimonianza della nipote Roberta Colli e ai dischi conservati dalla famiglia, tornerà a risuonare la voce viva di Roberto.

Sarà possibile riascoltare le sue canzoni più belle, accompagnate da una performance dal vivo di due ballerini professionisti che danzeranno sulle note di quelle melodie, restituendo al pubblico un frammento di quella speranza e vitalità che Colli incarnava. Roberto sapeva di essere affascinante e non nascondeva il suo carisma. Riceveva lettere d’amore da tante spasimanti e si muoveva con la disinvoltura di chi sa di avere il mondo ai propri piedi, ma proprio questo suo essere solare e ammirato potrebbe aver acceso gelosie pericolose. Dopo la sua morte, la madre non si riprese mai. Denita Barbieri non ha mai tolto il lutto. Roberta Colli, nipote del martire, ricorda che la donna era "caduta in una grossa depressione tanto che i miei due cugini che vivevano con lei hanno in parte subito questa pressione. Aveva questa ossessione che li portassero via. Con loro andava nel punto della strage e poi lavava ossessivamente la strada e il cippo come se volesse togliere il sangue".

Roberto non era un eroe partigiano né un combattente, ma la sua morte lo ha reso un simbolo. Il sindaco Matteo Nasciuti ha spiegato che quest’anno il 3 gennaio "invece che la morte celebreremo la piena vita di un ragazzo di 23 anni che voleva soltanto amare e cantare. E lo faremo in un modo inedito con la registrazione di Colli che canta e due ballerini che porteranno passi di danza su un suolo dove fino ad oggi sono passate solo marce funebri".

Matteo Barca