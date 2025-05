Il cantiere alla Cattedrale. Consolidare la torre campanaria. Lavori da 400mila euro

Continuano a pieno ritmo i lavori per il consolidamento della torre campanaria del duomo, risalente alla fine del XIII secolo quando l’allora vescovo Guglielmo da Fogliano ne dispose l’erezione dopo il crollo di quello precedente. Il restyling che si è reso necessario per garantire l’accesso in sicurezza alla cella campanaria e consolidarne i serramenti. Opera la cui necessità era già stata evidenziata ai tempi del corposo cantiere con cui la cattedrale cittadina si è presentata nella veste ampiamente rinnovata, sia in tema di mero restauro conservativo e architettonico sia per quanto riguarda l’adeguamento liturgico, in apertura di terzo millennio, dopo i grandi lavori del quadriennio 2004-2008.

Grazie ai fondi del Pnrr, nell’ambito del regolamento ’Next Generation Eu’, nel 2021 si è presentata l’opportunità concreta di dare corpo a un’opera lungamente attesa, considerando che il citato percorso europeo prevede specifiche linee d’intervento dedicate alla "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili".

Nello specifico i lavori di questi mesi, con la prospettiva di concluderli entro l’estate riguardano, il tetto e il solaio del tiburio ottagonale che racchiude la cella campanaria e le finestre. La torre campanaria attualmente custodisce sette campane ad azionamento manuale fuse tra il 1738 e il 1791. Le campane sono tuttora azionate dal gruppo ’Unione Campanari Reggiani’. L’intervento in corso è quindi importante anche per tutelare l’antica arte campanaria.

I lavori sono seguiti dallo studio dell’architetto Mauro Severi (già alla guida dei precedenti interventi di restyling in cattedrale) e dall’ingegner Giovanni Gualerzi per quella strutturale. Ad eseguirli materialmente la ’Società Cattolica di Reggio spa’. L’importo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 400mila euro e darà ulteriore lustro, oltre che il necessario consolidamento edilizio, anche alla parte artistica del Duomo cittadino, tra i più apprezzati in Italia per la qualità delle opere in esso presente, lodate dai più quotati critici d’arte, come Vittorio Sgarbi, più volte visitatore della monumentale chiesa cittadina.

Tra i primi, tra le altre cose, a certificare un inedito ritrovamento per opera di Filippo Silvestro, noto in città come politico di centrodestra ma anche quale apprezzato storico dell’arte. Una rivelazione che dà un carattere di unicità a uno dei più noti dipinti presenti in cattedrale: la ’Visitazione’ del Cavalier d’Arpino, al secolo Giuseppe Cesari, maestro del Caravaggio, posta nella cappella ’Toschi’.

Silvestro è stato infatti il primo ad accorgersi che uno dei volti presenti nel quadro (il quale, come ha scritto lo stesso studioso nell’accurato saggio sul tema, "era lì da oltre 400 anni che ci osservava e insieme ai fedeli guardava l’incontro tra Maria ed Elisabetta") immortalava proprio lo stesso Cavalier d’Arpino, raffiguratosi nell’opera, come era sovente costume tra gli artisti di quel tempo. Silvestro è arrivato a tale conclusione osservando varie comparazioni di autoritratti del Maestro presenti in varie chiese d’Italia.