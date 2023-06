Il Cantiere Matteotti rischia la chiusura

di Francesca Chilloni

Un luogo ideale dove pensiero e prassi si fondono, dove tecnologie digitali e mestieri del cinema, creatività e manualità concorrono a creare la magia del cinema, il tutto animato da una forte passione civile.

Questo è Cantiere Matteotti, dove sta nascendo ciak dopo ciak una pellicola dedicata alla figura dello statista che si ribellò al fascismo degli albori pagando con la vita.

Il Cantiere è luogo anche fisico, un capannone tra i campi della Val d’Enza, che ora rischia di chiudere proprio quando la lavorazione del film è decollata, con un centinaio di attori, comparse, artigiani e tecnici che rischiano di vedere il loro contributo non coagulare in un’opera compiuta. Il 15 luglio, infatti, scade il contratto d’affitto dello stabile che il Comune di Montecchio, sostenitore del progetto culturale, aveva procurato alla CineVillon del regista reggiano Riccardo Manfredi.

"Qui, grazie ad un pensiero sano e pulito che si chiama creatività, si lavora e il tempo passa troppo veloce. Qui si mettono insieme stoffe, bottoni, pezzi di legno ed idee - racconta Annamaria Meliga, classe 1959 - È un balsamo che mi fa respirare. Vorrei che diventi uno spazio fisso, dove soprattutto i giovani possano fare esperienza".

Che l’amministrazione comunale di Montecchio sia interessata alla realizzazione del film, lo testimonia una recente visita del sindaco Fausto Torelli a Fratta Polesine, cittadina natale di Matteotti. Ma a Montecchio uno spazio adeguato che possa ospitare il Cantiere dopo il 15 luglio ancora non ci sarebbe: la "Casa del Teatro" è angusta per allestire set e camerini di trucco, acconciatura; sartoria; magazzini per attrezzi, posti per fare montaggio, falegnameria, pittura, e quant’altro ruota attorno ad un film che è passione pura per la Settima Arte.

"Il Cantiere non rischia nulla", rassicura Torelli senza entrare nel dettaglio. Ciò rende l’incertezza ancora più angosciosa per i protagonisti (persone di tutte le età, reggiane ma non solo, quasi tutte volontarie) che, tra l’altro, contribuiscono anche all’arricchimento del copione: il regista - sia pur dittatoriale nel perseguire la sua visione quando iniziano le riprese - incoraggia ciascuno a dare il proprio contributo in una catena di montaggio intellettuale che è anche improvvisazione teatrale. "Mettermi in gioco alla mia età, donna della Val d’Enza mi fa sentire viva", afferma Antonia, 54 anni, cuoca, una famiglia numerosa e impegnativa. Le fa eco Antonella, insegnante di 46 anni: "Ho voglia di sperimentare arte e bellezza. Il cantiere è un crocevia di creatività, un non luogo dove si arriva carichi degli affanni della vita quotidiana e si va via stanchi ma appagati". Decisa anche Patrizia Peri, 71 anni: "Sembra di essere a Cinecittà… Il nostro regista è riuscito a coinvolgente tantissime persone di diversi ceti sociali, bambini, adolescenti, giovani, diversamente giovani.. tutti allo stesso modo con tanta voglia di realizzare questo progetto di grande spessore culturale".

Per Angela Chinca, ristoratrice a Montechiarugolo e animatrice culturale è "un’esperienza meravigliosa. L’opportunità di un gioco fatto quasi professionalmente. Bisogna trovare un posto perché continui".