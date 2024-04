’Il canto della leggenda’ racconta i miti del nostro Appennino

Oggi alle 18 al Teatro San Francesco da Paola a Reggio, Arcuntara e Francesco Lenzini metteranno in scena ’Il canto della leggenda’, un concerto/spettacolo sui miti e le leggende del nostro Appennino. Si preannuncia un pomeriggio di forte suggestione e atmosfera quella che vedrà sul palco insieme il collettivo musicale Arcuntara e lo storyteller Francesco Lenzini per la presentazione reggiana dell’album Il canto della leggenda (Radicimusic Records) ispirato alle leggende del nostro Appennino. Un progetto che si propone di valorizzare in modo inedito e anticonvenzionale il patrimonio di racconti e storie ancestrali tramandate per secoli sui nostri monti e rese nuovamente vive attraverso la sintesi del brano musicale. Lo spettacolo prevede l’esecuzione dei brani scritti e musicati da Francesco Boni e interpretati dalla voce di Chiara Pelloni; Giorgio Genta (chitarre), Daniele Incerti (tastiere) Edoardo Ponzi (percussioni).

Ingresso 13 euro. Info e prenotazioni: 0522.439346 Whatsapp 342.1791236