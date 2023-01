Il canto di Wiegala per la strage degli innocenti

Ricordare attraverso la musica. Lo fa l’Arci grazie alla collaborazione con la scuola di musica Cepam che proprio in occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria, oggi alle 11, pubblicherà sui canali social dell’associazione un video con la versione a cappella di Wiegala, la ninna nanna simbolo del massacro degli innocenti. Il video per la regia di Mirco Marmiroli e grazie alla voce dell’allieva della scuola di musica Cepam Silvia Milazzo, evoca la forza di quel canto che chiede con forza di non essere dimenticato. Era il 6 ottobre 1944 ad Auschwitz e un gruppo di internati appena arrivati da Theresienstadt fu messo in fila davanti alle “docce”. Fra questi vi era un gruppo di sedici bambini che si stringeva intorno a una donna, era Ilse Weber, scrittrice e poetessa ebrea di lingua tedesca, che insieme al figlio minore, aveva seguito volontariamente i piccoli pazienti di cui si prendeva cura in infermeria. Mentre consolava i bambini provati dal viaggio, un detenuto si avvicinò per metterla in guardia: "Non sono docce, ma camere a gas!". Ilse allora rispose: "Vorrà dire che non faremo la doccia". E cominciò ad intonare la triste ninna nanna, una di quelle sue poesie che aveva musicato per allietare i piccoli pazienti. Si addormentarono per sempre cantando quella ninna nanna che si intitola Wiegala.

Il giorno della Memoria, viene celebrato anche nei circoli Arci del Reggiano. A San Polo alle 20,30, al circolo Indiosmundo (via Pontenovo,1) sarà presentato il nuovo disco di Rocco La Guardia, “Resistenza”. Al circolo Kaleidos di Poviglio (via Bologna, 1) alle ore 21 la sezione Anpi locale organizza lo spettacolo patrocinato dal Comune, Memorie in viaggio, canti per ricordare, resistere, rinascere. E tanti altri appuntamenti.