Il ‘Caos dentro’ di Alda Merini. Le sue emozioni viste da Grittini

‘Caos dentro’ è il titolo della mostra fotografica che Giuliano Grittini dedica ad Alda Merini, alla Casa Museo Antonio Ligabue di Gualtieri. Un gemellaggio ideale tra Alda Merini, poetessa e scrittrice, e Antonio Ligabue, per certi versi due vite in parallelo. "Il gioco degli specchi del vivere la follia li apparenta immediatamente in vicende di sofferenza, isolamento ed emarginazione – scrive Marzio Dall’Acqua –, in tormenti individuali e segregazione manicomiale".

Grittini ha scelto, per questa mostra, scatti che riprendono Merini assieme a personaggi famosi da lei incontrati, come Lucio Dalla, Maurizio Costanzo, Enzo Jannacci, simbolo di un’affermazione sofferta e travolgente, e in altre foto è invece ripresa da sola, nel suo ambiente o con l’autore. E anche in questo c’è un percorso umano e artistico che l’accomuna a Ligabue: snobbati spesso dalle élite culturali, incompresi, si affermano in quello che a tutti gli effetti è un riscatto sociale. Giuliano Grittini è fotografo di fama internazionale, ha esposto le sue opere da Milano a Hong Kong. Scriverà Alda Merini: "Sono grata a Giuliano di aver penetrato con la sua fotografia la mia anima e questo ha destato in me un grande sentimento d’amore…". L’ allestimento è a cura di Grittini, Gilda Sassi e Claudia Fragni. Visitabile fino all’8 dicembre.

l. m. f.