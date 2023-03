Il capolavoro dI Čechov all’Ariosto Leonardo Lidi rilegge ’Il gabbiano’

’Il gabbiano’ di Anton Cechov - in scena al Teatro Ariosto stasera, domani alle 20,30 e ancora in replica domenica 2 aprile alle 15.30 - vede il regista Leonardo Lidi, per la prima volta, accostarsi ad un testo di Anton Cechov: prima parte di una trilogia destinata a completarsi con Zio Vanja e Il giardino dei ciliegi. "Tre case, o forse la stessa – spiega Leonardo Lidi, che ha saputo imporsi in questi anni sulla scena teatrale italiana con versioni potenti ed originali di grandi autori classici – tre famiglie, o forse la stessa. E mentre ci sforziamo di comprendere la forma giusta per parlare al nostro presente tormentato, e mentre cerchiamo di vendere la casa di Vanja o di salvare il nostro storico giardino, noi aspettiamo nella speranza di incontrare la vita attraverso l’amore. Attraverso il teatro". In scena: Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna (foto). Scritto da Anton Cechov nel 1895, per sua stessa ammissione "andando contro le convenzioni teatrali in un modo terribile", "Il gabbiano" fu accolto, alla sua prima rappresentazione, da un fiasco clamoroso. La poesia racchiusa nel testo, quel suo mondo di amori non corrisposti e illusioni perdute non vennero compresi. Tanto che Cechov pensò seriamente di abbandonare per sempre la scrittura teatrale. Fortunatamente, già dalle repliche successive, le reazioni del pubblico furono via via più favorevoli e un vero e proprio trionfo salutò, due anni più tardi, la produzione diretta da Stanislavskij. Biglietti interi 25 e 2o euro.

Info: www.iteatri.re.it

s.bon.