Il capolavoro teatrale ’Novecento’ chiude il siparo dell’estate

Stasera alle 21 si chiude la rassegna degli spettacoli estivi proposti dal Comune di Fabbrico. In via Roma 29, in centro storico, va in scena "Novecento", capolavoro teatrale firmato da Alessandro Baricco. L’incredibile, fantastica storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, tra i grandi pianisti del mondo, nato su una nave e di lì mai sceso. Una storia che racconta di musica, di mare, di immaginazione, di amicizia e di guerra. Una storia sulla vita che appassiona, colpisce duramente e che diverte, così come, del resto, accade nella vita vera. Una produzione Teatro Fuori Rotta in collaborazione con NoveTeatro Regia e interpretazione di Gioele Peccenini, con Giovanni Scalabrin al pianoforte. Informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.fabbrico.re.it (tel. 0522-751923).