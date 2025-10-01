Il car sharing cresce in città. Il progetto ’Nina’ raddoppia. Nuovi mezzi per i quartieri

Il car sharing sta avendo grande successo e ‘Nina’ raddoppia: due nuovi veicoli in arrivo. Un primo anno molto positivo per ‘Nina’, l’innovativo progetto di car sharing di quartiere. Partito a luglio 2024, coinvolgendo il centro storico e il quartiere Crocetta, il progetto ha convinto i primi due gruppi di cittadini che ne hanno fatto ampio uso e incuriosito altri residenti che hanno chiesto di poterne usufruire. Proprio per questo ‘Nina’ non lascia, ma raddoppia: a breve sarà disponibile una nuova vettura per i residenti del centro storico, mentre nel 2026 arriverà un veicolo in zona Rosta Nuova (le auto saranno sempre delle Renault modello Zoe elettriche).

"Si tratta di un progetto unico nel suo genere che ci ha permesso di coniugare le esigenze di mobilità di diverse famiglie con un nuovo approccio alla condivisione dei servizi – commenta l’assessore comunale a Politiche per il clima e mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini – Per questo, e grazie al successo della sperimentazione, abbiamo deciso di rilanciarla, estendendola per un nuovo anno e con nuove auto a disposizione". La sperimentazione, basata su gruppi pilota di 8/10 persone che hanno l’utilizzo esclusivo del veicolo, vede una forte collaborazione di diverse associazioni e realtà. Ideata dal Comune, l’esperimento è stato progettato e coordinato dalla società di consulenza T- Bridge: Til ha fornito le auto elettriche, E-vai l’applicazione per la gestione delle auto, mentre Iren ha installato quattro colonnine di ricarica dedicate. L’Associazione Culturale Cinqueminuti invece funge da cuscinetto tra gli utenti e chi eroga il servizio.

Sono infatti gli stessi clienti ad aver concordato le cifre e modalità di utilizzo, assieme alle aziende: "Gli utenti del quartiere di Crocetta hanno scelto di pagare una quota fissa mensile più alta sull’ordine di 55 euro e un utilizzo invece al consumo più basso, 7 centesimi al chilometro. Gli utenti del centro storico pagano una tariffa fissa di 25 euro e le quote legate ai consumi invece più elevate, si parla di 2 euro all’ora e di 7 centesimi al chilometro. Questo ovviamente influisce sul tipo di utilizzo che ne fanno gli utenti", racconta Elena Cosso di T-Bridge. Da luglio 2024, quando è stata avviata la sperimentazione con le due auto, sono stati effettuati 392 viaggi con l’auto del centro storico e 379 viaggi con l’auto di Crocetta, per un totale di circa 770 viaggi e oltre 23mila chilometri percorsi (dati aggiornati a fine luglio).

"La maggior parte degli utilizzi, circa il 70%, avviene nel centro storico – conferma Fabio Ghilardi di E-vai – Abbiamo registrato e c’è una rotazione di 1,2 delle macchine, per cui mediamente una è sempre in noleggio. La media nazionale è 0.6, per cui siamo quasi al doppio dell’utilizzo. Il successo ottenuto qui ci ha permesso di poter pensare a un ampliamento del progetto".