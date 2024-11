Il carabiniere Cioccia in pensione. Prestò servizio assieme a Iscaro

È andato in pensione Umberto Cioccia (foto), appuntato dei carabinieri, dopo 36 anni di attività prestata nell’Arma, sempre in servizio a Luzzara, dove era stato destinato al termine del corso di formazione a Roma, nel 1988, dopo essere partito da Portici, la sua città natale. Da lunedì è a riposo, a 60 anni di età. In paese sono state molte le attestazioni di amicizia e stima che sono arrivate dalla gente del paese, in cui Cioccia è stato a lungo un punto di riferimento, amato e ben voluto da tutti.

Nel luglio del 1998 ha vissuto il dramma della sparatoria con i banditi che avevano rapinato una banca, in cui perse la vita il suo collega Pasquale Iscaro. Una tragedia che ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità e soprattutto in Umberto. Da giovanissimo aveva lavorato come operaio orafo, poi il concorso vinto nell’Arma e la lunga carriera professionale a Luzzara.

Ora potrà dedicarsi maggiormente alla vita di famiglia con la moglie Carmela, la figlia Andrea Martina, l’adorato nipotino Domenico. A festeggiare l’arrivo del pensionamento anche la madre, un fratello e una sorella.