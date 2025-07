"Il cardinale Bagnasco sarà ospite per due giorni della comunità"

Si avvicina la sagra patronale dei Santi Gioacchino ed Anna per la frazione di Leguigno, ma l’intera l’unità pastorale Beata Vergine del Carrobbio, che comprende tutte le parrocchie del comune di Casina, sarà in festa per due giorni con un ospite d’eccezione. Ha, infatti, accettato l’invito del parroco don Marcello Mantellini, il vescovo emerito di Genova, Angelo Bagnasco, ordinato cardinale da Papa Ratzinger nel 2007 e proprio uno dei candidati alla salita al soglio petrino per il post papato di Benedetto XVI poi preso in carico da Papa Bergoglio.

Si parte sabato 26 luglio alle 10 con l’inaugurazione della scalinata della chiesa di San Bartolomeo di Casina, ristrutturata grazie a varie donazioni dei fedeli mentre, a seguire, il cardinale presiederà la Santa Messa del alle ore 10.30 insieme ai nonni e agli anziani delle case di riposo del comune: il 26 luglio, infatti, la Chiesa ricorda proprio i Santi Gioacchino ed Anna, ovvero i genitori di Maria, quindi nonni di Gesù. A seguire un momento di fraternità con il rinfresco alla casa cantoniera e, in serata alle 20.30, l’incontro "Le sfide dell’Occidente" con relatore il cardinal Bagnasco presso il piazzale del Municipio di Casina.

Domenica 27 luglio alle 11.15, invece, il cardinale officerà la celebrazione eucaristica a Leguigno con il solenne pontificale e, finita la Messa, ci sarà la possibilità di pranzare insieme al cardinale.

"Cari amici - scrive don Marcello ai suoi fedeli -, avremo la gioia e l’onore di ospitare per due giorni a Casina il Cardinale Angelo Bagnasco, pertanto desidero invitarvi a partecipare agli eventi presieduti dal Cardinale: vi aspetto!"

Cesare Corbelli