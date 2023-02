Il Carnevale a Palazzo Magnani

Evento dedicato al Carnevale, oggi alle 18,30 a Palazzo Magnani, per il Giovedì Grasso. Oltre alla possibilità di visitare la mostra ’L’arte inquieta. L’urgenza della creazione’ è in programma pure un workshop "per mettersi in gioco e scoprire cosa nasconde e cosa rivela la maschera: se da una parte cela il nostro viso, dall’altra manifesta e svela diversi aspetti della nostra personalità". Segue un aperitivo al ristorante A Palazzo by Taglierè. Prenotazioni: 0522-444446.

Allo Spazio culturale Orologio di via Massenet dalle 16,45 narrazioni e dialoghi attorno al tema del Carnevale, a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, con ingresso libero a tutti.

Alla Libreria coop All’Arco oggi alle 18 incontro con Camilla Ghiotto, autrice di "Tempesta", un libro che vuole dare voce a una generazione consapevole di dover combattere battaglie diverse da quelle del passato, ma non meno decisive.