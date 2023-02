Il carnevale torna padrone di Castelnovo

C’è attesa per l’esordio del carnevale di Castelnovo Sotto, che oggi ha in programma la prima delle quattro domeniche di sfilate di carri e mascherate. Dopo due anni di emergenza sanitaria, finalmente torna il carnevale con un’edizione davvero "in maschera" e non "in mascherina".

Oggi si comincia alle 14,30 con la consegna delle chiavi della città, che passano dal sindaco Francesco Monica al Castlein, la maschera simbolo della festa allegorica castelnovese. Poi la partenza dei carri, tutti di grande effetto e bellezza, con la sfilata animata dalla Filarmonica Monterosso di Terricciola, con spettacoli itinerante, banda musicale e majorettes. Le varie scuderie sono pronte a contendersi la vittoria finale, sancita l’ultima domenica di febbraio con l’assegnazione dello storico gonfalone.

Nel 2020 vinse il gruppo dei Saber, superando la concorrenza delle altre scuderie. Come sempre in campo pure i "Club 69-Classe 96" con il carro "Non giochiamoci il futuro", la "Montagnola" con "Oktoberfest del Castlein", la "Belvedere 3.0" con "50 Carnevali…da favola", "Olimpia 2" con "La bella e la bestia. La bellezza infinita", la "Junior" con "Il treno delle fiabe", la "Fiac" con la mascherata "Salviamo le api" e la scuderia Avis con "Spegniamo le guerre e facciamo scoppiare la pace". Inoltre il gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia "Amigos Locos", propongono "La balenottera canterina".

Presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia castelnovesi: la "Girasole-Paolomar" con "Veniamo giù dai monti" e "Villa Gaia" con "Carnevale è tempo di festa". Anche l’associazione Botteghe della Rocca partecipa al carnevale con un tema a sorpresa. Inoltre, resta aperto il Museo della Maschera, in municipio, la domenica dalle 10 alle 18. La ristorazione viene garantita dal Mc Castlein, con gnocco fritto e patatine. Per i bambini è stato organizzato il "Concorso mascherine".

Antonio Lecci