Il caro energia non frena gli artigiani

C’è fiducia per le imprese per il 2024. "Ma occorrono misure forti, che sappiano aiutare le imprese con incentivi e che, soprattutto, vadano nella direzione di un alleggerimento dei costi per gli imprenditori, gravati in questi anni da fiammate inflazionistiche e tassi importanti".

Lo dichiara Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, commentando l’analisi dell’ufficio studi dell’associazione che ha analizzato il terzo trimestre 2023, confrontandolo con lo stesso periodo del 2022.

La realtà reggiana è tra le province con un tasso di crescita delle imprese nel terzo trimestre 2023 più performante rispetto alla media nazionale: 0,37% rispetto allo 0,26% italiano. Un dato in aumento anche rispetto a quanto registrato nel terzo trimestre 2022, che registrava uno 0,32%.

Per quanto riguarda la demografia di imprese artigiane, a Reggio Emilia nel terzo trimestre 2023 si registra uno 0,69%, ben superiore allo 0,22% della media nazionale e +0,31 punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2022, posizionando la provincia al quarto posto nel rank nazionale per crescita.

Tra le difficoltà affrontate dalle imprese rimane il caro energia: la realtà reggiana è infatti tra le prime trenta province italiane per crescita dei prezzi al consumo di elettricità e gas a novembre 2023, posizionandosi al ventesimo posto con un +62,1% rispetto al prezzo medio del 2021.

Resta pure il problema del caro-tassi, che per le micro e piccole imprese del territorio reggiano ha comportato maggiori costi per 90 milioni di euro. Questo sta penalizzando la domanda di credito, passando dal +11,9% di settembre 2022 al -5,2% di settembre 2023.