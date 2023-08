"Il ’caro tassi’ impatta per 80 milioni di euro sulle nostre imprese"

La stretta monetaria sta proseguendo in maniera significativa, tant’è che il caro tassi impatta sulle imprese di Reggio Emilia per una cifra pari a 80 milioni di euro. È quanto emerge dall’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sulla stretta monetaria in atto nel contesto attuale che rischia di mettere il freno a mano all’economia italiana e dell’Eurozona, quest’ultima già caduta in recessione tecnica.

A maggio 2023, dato più aggiornato, a livello nazionale i tassi sui prestiti alle imprese sono saliti al 4,81%, con un aumento di 362 punti base nell’arco di un anno. Un livello così alto del costo del credito non si registrava dalla Grande crisi del novembre 2008.

Nel confronto internazionale, in Italia si registrano tassi di interesse per le imprese più elevati tra i maggiori paesi Ue: a fronte del tasso medio del 4,81% in Italia, l’Eurozona segna un 4,56%.

A farne maggiormente le spese sono le micro e piccole imprese fino a 50 addetti: per le attività di Reggio Emilia, a causa dei rialzi dei tassi di interesse si stima un maggiore costo sostenuto dalle MPI nell’arco di un anno di 80 milioni di euro.

A fronte dell’aumento dei costi, a marzo 2023 (ultimo dato disponibile) Reggio Emilia, in controtendenza, figura terza tra le province italiane che performano meglio in termini di trend del credito erogato alle imprese con un +4,7%.

Scendendo nel dettaglio, in provincia di Reggio Emilia risultano in calo i crediti per le imprese delle Costruzioni (-8,4%), mentre tengono i Servizi (+0,5%) e cresce il Manifatturiero (+9,4%). La dinamica del credito all’artigianato a marzo 2023 si attesta al -10,8% Reggio Emilia, con cali più severi rispetto al totale imprese.

"Non possono essere sempre le micro e piccole imprese a pagare il prezzo più alto – sottolinea Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato (nella foto) –. Queste realtà rappresentano l’identità del territorio e vanno sostenute attraverso finanziamenti e sostegni adeguati e importanti, non penalizzate da un continuo rialzo dei tassi di interesse e da costi sempre maggiori. La situazione economica non è semplice tra inflazione, rialzi significativi dei prezzi e scenari di mercati in difficoltà, ma le micro e piccole imprese trainano le economie dei territori locali e pertanto devono essere tutelate".