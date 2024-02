Il cartello della località finisce sulla banchina ferroviaria

Una caduta accidentale dovuta al forte vento di ieri notte e a qualche sostegno che si è svitato? Oppure l’ennesimo gesto vandalico di qualche individuo dall’atteggiamento poco civile? Sta di fatto che ieri mattina presto alcuni cittadini, arrivati alla stazione di Rolo per attendere il treno, diretto al lavoro o ad altre mansioni, si sono ritrovati a terra il cartello indicativo della località, praticamente su uno dei marciapiedi della struttura ferroviaria, nel centro abitato del paese. Immediata la segnalazione dei cittadini ai responsabili della ferrovia, almeno per recuperare il cartello in attesa di poter essere installato nuovamente al proprio posto. Già di recente la stessa stazione era stata colpita da gesti vandalici, con sassi gettati contro le finestre della porta della sala d’aspetto, così come una macchina obliteratrice dei biglietti era stata abbattuta. Un gesto, pare riconducibile ad alcuni giovani, che aveva costretto a chiudere temporaneamente la sala d’aspetto e a sospendere pure l’attività dell’obliteratrice, in attesa di poter ripristinare le normali condizioni alla stazione rolese.