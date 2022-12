Il cartellone di Reggiolo è di alto livello

di Antonio Lecci

E’ pronto il cartellone degli eventi culturali e di spettacoli di Reggiolo, nell’ambito della stagione 2023 del teatro Giovanni Rinaldi.

Una stagione legata anche ai "Mille anni di storia tra Matilde di Canossa e Federico Fellini". Proprio a Reggiolo, infatti, morì la vice regina d’Italia. E il grande regista romagnolo era fortemente legato al territorio reggiolese.

Il programma degli eventi è stato presentato dall’assessore Franco Albinelli, dal direttore artistico dei Musei, Federica Merighi, e dal direttore del teatro, Luigi Pagliarini.

Si comincia il 29 gennaio all’auditorium Fellini con "Morire dal ridere", storie di comici ebrei nei campi di concentramento, spettacolo teatrale di Andrea Migliorini e Jacopo Sgarzi tratto dalle vere storie dei comici di Berlino negli anni Trenta, poi deportati nel campo di Westerbork. Il lager è gestito da un caporale impresario che utilizza la propria influenza per creare nel campo un cabaret personale, che presto diventa il polo di attrazione degli altissimi gradi delle truppe di occupazione tedesche. Per i comici significa andare in scena distrutti dai lavori forzati, dalle malattie, dalla morte di un amico. Non fare ridere equivaleva a una condanna.

Il 19 febbraio "La partita non è ancora finita", spettacolo sulla lotta di Falcone e Borsellino contro la criminalità organizzata, con Marco Mittica e la regia di Matteo Bartoli.

Il 26 febbraio prendono il via i "Concerti a palazzo Sartoretti", una rassegna musicale a cura di Luigi Pagliarini e Federica Merighi, con diversi artisti a proporre i loro concerti in due orari differenti del pomeriggio: alle 16,30 e alle 18. Oltre all’esibizione musicale di febbraio, sono previsti concerti anche il 5 e il 19 marzo, il 2 e il 23 aprile. Il 16 aprile, invece, è in programma l’esecuzione della "Petite Messe Solennelle" nella chiesa parrocchiale della frazione di Brugneto, con protagonisti l’Ottetto vocale della classe di direzione del coro di Bologna e il coro Luna Ensemble di Sarzana. Il 14 maggio si torna a palazzo Sartoretti con il concerto dal titolo "L’Europa s’è desta" a cura di Matteo Bacchini, con Fabrizio Croci, il corpo filarmonico Rinaldi e il coro Adorno. Il 2 luglio andrà in scena Gran Varietà in piazza Martiri, in centro a Reggiolo. Prenotazioni, informazioni e abbonamenti: tel. 331-8426129 oppure nella sede della biblioteca civica di Reggiolo.