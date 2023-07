Il cartellone itinerante del Rinaldi Inizio col botto: ’Carmina Burana’

Si svela la nuova stagione del ’Rinaldi’ di Reggiolo. Un teatro in parte ristrutturato, ma non ancora totalmente agibile, tanto che gli spettacoli si svolgono in particolare tra l’area esterna, il vicino auditorium Fellini-Masina e la chiesa parrocchiale della frazione di Brugneto. Dunque, un cartellone itinerante, che propone vari spettacoli. "Si comincia – annuncia l’assessore comunale Franco Albinelli – con una strepitosa produzione del Teatro Rinaldi, proposta in occasione del Festival Matildico Internazionale. Domenica 17 settembre è in programma Carmina Burana con la direzione di Luigi Pagliarini. L’appuntamento sarà alle 18 sulla scalinata del teatro". Il programma prosegue domenica 8 ottobre con un Omaggio a Maria Callas, alle 18 all’auditorium Fellini-Masina, come finale del London Conducting Workshop, con gli allievi della masterclass internazionale di direzione d’orchestra. Il 29 ottobre alle 18 in auditorium andrà in scena "Ieri è un altro giorno", spettacolo di Sylvain Meyniac e Jean-Francoise Cros, con la regia di Matteo Bartoli, una produzione di On Art-Inscena Srl. Domenica 5 novembre alle 17 ci sarà "Il tartufo", commedia originale di Moliere per la regia di Domenico Ammendola, produzione di NoveTeatro. Il 25 novembre alle 17 tocca a "Caro Lorenzo", un viaggio nella vita di don Lorenzo Milani, a cento anni dalla nascita, per uno spettacolo di e con Maria Antonietta Centoducati e con le immagini di Gabriele Campanini. Il 10 dicembre trasferimento al santuario Madonna dello Spino di Brugneto, con una tappa della rassegna "Musica intorno al fiume" dell’associazione Serassi, con il concerto "Ode alla musica" del soprano Antonella Antonioli e con Claudio Leoni all’organo, con brani di Haendel, Bach, Vivaldi, Mozart. Per informazioni e prenotazioni: tel. 375-6387639. Per tutto settembre sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti per i singoli spettacoli, venerdì e sabato dalle 10 alle 12, a Palazzo Sartoretti, in biblioteca o all’auditorium un’ora prima della rappresentazione. Abbonamento a 50 euro, biglietti singoli 10 (Carmina Burana a 15 euro).

Antonio Lecci