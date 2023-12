Il caseificio ospita la musica live

Stasera alle 22,30 al Caseificio La Rosa di Poviglio viene proposta la performance di Cloud Canyons, progetto musicale che coinvolge Nicola Caleffi e Laura Storchi (tra i fondatori dei Julie’s Haircut) insieme a Michelle Cristofori e Stella Baraldi del collettivo Mâtilde. La serata rappresenta il debutto italiano dell’ensemble. Il set vede il quartetto on stage a proporre i brani di "Dreaming Of Horses Running In Circles", l’album d’esordio: quattro lunghe tracce sospese tra elettronica, sperimentazione e melodia, con Nicola Caleffi ai sintetizzatori e Laura Storchi, Stella Baraldi e Michelle Cristofori alle voci. A seguire un dj set. Ingresso con sottoscrizione a 5 euro riservato ai soci, con tessera vitalizia a 5 euro.

Matto Azzurro. Stasera alle 21 terzo appuntamento della nuova stagione della rassegna Matto Azzurro: al centro sociale Gattaglio il trio Kača, Sraka in Lev.