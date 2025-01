Il caso al Chierici: "Studenti di moda senza tessuti". Cna corre in aiuto

Dopo due anni di difficoltà, ora gli studenti del liceo artistico Chierici (indirizzo moda) di Reggio hanno a disposizione tessuti di rimanenza su cui lavorare per realizzare le proprie creazioni. Grazie all’intervento di Cna – nello specifico Paola Ligabue, presidente di Cna Impresa Donna Emilia-Romagna) e Beatrice Sgarbi, presidente Cna Impresa Donna Reggio Emilia (nella foto sotto) – è stata attivata una rete di aziende associate per aiutare i ragazzi, prima tra tutte la ’Brillante’ di Bologna, impresa di Benedetta Rasponi. L’allarme era stato lanciato esattamente due anni fa dal professor Matteo Bellelli, durante gli incontri di orientamento nelle scuole superiori di Reggio, che Cna organizza annualmente. Nonostante fosse stato promosso lo spirito imprenditoriale di Cna agli studenti dell’indirizzo moda, Bellelli in quella occasione aveva lamentato le difficoltà crescenti di lavorare in un settore in crisi, già a partire dalla scuola.

"Non capisco come sia possibile che in una Regione come l’Emilia-Romagna, che vanta delle aziende di fama internazionale nel settore dell’abbigliamento – commenta la presidente di Cna Impresa Donna Emilia-Romagna, Paola Ligabue – non si riescano a trovare scampoli di tessuti per consentire ai nostri studenti di imparare il mestiere".

Nei prossimi mesi altre aziende associate a Cna spediranno tessuti di rimanenza agli studenti del liceo Chierici, creando una rete di aiuto e supporto per gli stilisti di domani. Come in ogni settore che prevede attività manuale e creativa, non è sufficiente la formazione teorica, che è possibile realizzare nelle aule scolastiche. Occorre anche materiale concreto su cui lavorare ed esercitarsi, meglio ancora se si tratta di materiale che diventerà poi la materia prima utilizzata dagli attuali studenti, destinati a diventare veri e propri operatori della moda, potendo fare da subito attività pratica su tessuti e altri materiali già ora realtà nel circuito produttivo.