Il caso Correggio: "Serve una legge che ci tuteli"

Un assedio che non sembra avere fine. Dopo i casi già sollevati in diversi Comuni della provincia, anche Correggio si trova a dover affrontare un’ondata di richieste per nuovi parchi fotovoltaici a terra e agrivoltaici di grandi dimensioni. Progetti che, come sottolinea il primo cittadino Fabio Testi, hanno un impatto "rilevante" sul paesaggio e sulle comunità locali, senza portare reali benefici.

"Si tratta sì di interventi per produrre energia rinnovabile – afferma Testi – ma imposti da gruppi con grandi capitali e senza alcuna relazione con il territorio su cui vanno a investire. Sono operazioni di mera speculazione economica".

Il tema, come sempre, non è la contrarietà alle energie pulite, ma la modalità con cui queste vengono imposte senza alcun confronto con chi vive e amministra il territorio. "Ben venga un nuovo business sulle rinnovabili – precisa Testi – ma deve consentire alle amministrazioni locali, e quindi alle comunità, di potersi esprimere sulla congruità della scelta urbanistica e soprattutto paesaggistica".

Anche i cosiddetti compensi ambientali, previsti per legge come ristoro a fronte della realizzazione di grandi impianti, non sono ritenuti sufficienti a bilanciare il danno. "Il compenso ambientale è un mero ristoro che non ripaga l’impatto paesaggistico sul territorio. Oltretutto non abbiamo un limite al numero di ettari di fotovoltaico che possono essere proposti e quindi imposti, con conseguenti possibili ricadute devastanti per alcuni territori che rischiano di essere letteralmente ricoperti di pannelli".

Da qui la richiesta di una riforma nazionale che metta ordine e garantisca strumenti concreti di governo locale. "Serve una presa di posizione e una riforma a livello nazionale – continua Testi – che consenta lo sviluppo delle energie rinnovabili come il fotovoltaico, ma che permetta ai territori di esprimersi su quali aree siano idonee a tali funzioni, definendo tetti massimi regionali che le singole Regioni potranno poi distribuire sui territori locali".

Un’ultima riflessione, poi, sulla difesa del suolo agricolo, sempre più a rischio. "La norma dovrebbe penalizzare il ricorso a terreno agricolo per la realizzazione del fotovoltaico, favorendo invece aree di basso pregio".