Il caso dei ciclisti aggrediti dai cani

Ancora una aggressione di cani ai danni di ciclisti che si avventurano su sentieri e su piste della golena del Po. Nei giorni scorsi l’ennesimo episodio tra Luzzara e Guastalla. A segnalarlo è stato David Baschirotto, arrivato da fuori zona e di passaggio in golena. "Sono stati aggredito da due cani di colore bianco. Mi hanno morso alle gambe, ferendomi. E non voglio neppure pensare cosa sarebbe successo se fossi caduto dalla bici…". Già in passato si sono avuti simili episodi, alcuni riconducibili a cani che risulterebbero a guardia di greggi di pecore. Appena pochi giorni fa un simile episodio è accaduto a un altro ciclista, nella stessa zona, con due cani che lo hanno rincorso, ringhiando con decisione, per fortuna senza riuscire a raggiungere al persona in transito, riuscita a fuggire senza farsi mordere.