Il caso della campina abusiva approda in consiglio regionale Delmonte e Catellani (Lega) chiedono che si intervenga

Sui lavori in corso in un terreno agricolo di via Imbreto a Correggio, con l’ipotesi della creazione di una microarea residenziale per nomadi stanziati, è stata presentata una interrogazione dai consiglieri regionali della Lega, Maura Catellani e Gabriele Delmonte. Una richiesta di informazioni che parte dalle notizie fornite nei giorni scorsi dal nostro giornale, segnalando l’avvio di interventi di scavo per allestire una piccola "campina".

Di recente sono stati richiesti diversi sopralluoghi di tecnici e forze dell’ordine, sollecitati a più riprese da alcuni residenti. I consiglieri leghisti chiedono "quali azioni eventualmente intenda intraprendere la Regione, nel caso in cui i sospetti dei residenti siano confermati in tutto o in parte". Risultano pure elevate delle sanzioni. Ma i lavori in corso non sembrano fermarsi.