Il caso della cartella clinica sbagliata L’Ausl si scusa: "Ora è stata sistemata"

Si è risolto il caso riguardante una 86enne a cui era stata sbagliata la cartella clinica in occasione di un ricovero. L’Ausl si scusa con la famiglia "per il disguido occorso". La vicenda inizia il 18 novembre, quando la donna viene ricoverata al pronto soccorso di Reggio e poi trasferita al Magati di Scandiano. "Dal momento che ho richiesto e dopo circa un mese ritirato la cartella clinica, ho riscontrato un primo errore: le avevano attribuito un codice fiscale diverso". L’uomo controlla i documenti e emergono altri errori. Ora l’Ausl spiega che "al momento dell’accesso della paziente all’ospedale, per mero errore materiale, il codice fiscale è stato digitato con due caratteri sbagliati. Ciò ha comportato che le refertazioni della paziente non alimentassero il Fascicolo Sanitario Elettronico. Non si è trattato di un caso di omonimia: il codice errato non corrisponde ad alcuna altra persona". Riguardo poi la terapia domiciliare dichiarata al momento del ricovero "è stata modificata dal medico di reparto che l’aveva in cura; quindi non si è trattato di un errore di trascrizione". L’Ausl conclude spiegando che Schiaretti "è stato contattato diverse volte telefonicamente dai nostri uffici e la posizione è stata corretta".

Francesca Chilloni