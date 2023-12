Il caso della crisi Ems Group finisce anche in Parlamento

Crisi Ems Group, mentre i lavoratori attendono di capire se le loro tredicesime saranno pagate come promesso dall’azienda, la deputata reggiana dem Ilenia Malavasi si mette a disposizione per portare il caso all’attenzione del Governo e del ministro delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta del primo parlamentare che si muove dopo che le forti difficoltà finanziarie dell’azienda sono prepotentemente salite alla ribalta ed il fondo Xenon Private Equity – proprietario di Ems – ha deciso di vendere, gettando nell’angoscia i 250 dipendenti tra cui i 45 della sede di Fontevivo (Pr) che a gennaio potrebbero essere trasferiti nel reggiano dopo la chiusura del loro stabilimento.

Malavasi afferma che "è inaccettabile che da Xenon non trapelino progetti, richieste specifiche e clausole avanzate dagli acquirenti, che pure si sa essere in trattativa. Qui ci sono di mezzo le vite delle persone: meritano rispetto". E poi domanda "garanzie e informazioni precise per quanto riguarda i posti, le sedi e le condizioni di lavoro. Sono a fianco dei lavoratori e delle istituzioni locali, impegnate in questa difficile vertenza, appoggio in pieno le richieste dei sindacati".

La situazione è "oggettivamente complessa ma non deve essere pagata dai lavoratori: è necessario che le trattative per la potenziale cessione vengano condotte in modo sinergico con tutti gli attori in campo, tenendo nella giusta considerazione i lavoratori e i sindacati. La scadenza della procedura negoziale è slittata al nuovo anno. La gestione negli ultimi anni ha generato un debito ingente. È urgente arrivare a una soluzione anche per evitare perdita di competenze e di clienti".

Francesca Chilloni