Il caso della mensa. L’allarme della Cisl:: "Personale insufficiente. Pronti alle denunce"

Rischia di approdare all’Ispettorato del lavoro, come denuncia, la questione relativa alla carenza di personale al Convitto Rinaldo Corso di Correggio, che viene lamentato dalle forze sindacali. La Cisl Scuola dell’Emilia Centrale annuncia infatti un’azione, da inoltrare all’Ispettorato del lavoro, così come un esposto al Servizio Igiene dell’Ausl, "per verificare se nella mensa siano rispettate tutte le condizioni previste dalle norme in vigore".

"C’è il caos mensa: trecento studenti a tavola, due soli cuochi nella cucina, tutte le norme saltate. Mancano collaboratori per la nuova sede, manca l’assistente tecnico per il corso di panificazione (senza figure specializzate un laboratorio resta sulla carta), insufficiente il personale perfino nell’azienda agraria interna, cuore del pacchetto formativo del Convitto", dicono dalla Cisl. Lo stesso sindacato una decina di giorni fa aveva denunciato questa situazione. E ora sceglie l’escalation senza se e senza ma, con esposti e denunce pronte a essere inoltrare alle autorità competenti. "Intanto si è appena insediato il nuovo provveditore, Daniele Cottafavi, figura di grande spessore che ha dato la sua vita alla scuola, abbiamo molta fiducia nella sua capacità di cambiare passo", spiega Ciro Fiore di Cisl Scuola. Che aggiunge: "Gli chiederemo immediatamente un confronto, senza arretrare di un passo. Difendiamo una scuola che non può essere demolita da scelte miopi e tagli indiscriminati".

Al fianco del sindacato di via Turri è scesa in campo la Provincia di Reggio Emilia e Cisl Scuola marca anche il Ministro Valditara: "Il Convitto non è un capitolo di bilancio, ma una comunità educante che merita rispetto. Il Ministro faccia rispettare ciò che la legge prevede". Non è la prima volta che si registrano proteste per carenze di personale al Convitto Rinaldo Corso di Correggio: negli anni scorsi, infatti, erano emersi problemi legati al personale ausiliario, ritenuto numericamente insufficiente a fronte alle necessità dei tanti studenti iscritti ai vari corsi didattici e alle tante attività proposte dal Convitto.